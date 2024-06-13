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Правительство согласовало создание в "Дії" кабинета пациента: детали

Четверг, 13 июня 2024, 16:11 - Артур Крыжный
 
Дія

Правительство согласовало создание в "Дії" так называемого "кабинета пациента", который позволит просматривать и обмениваться медицинской информацией пользователя.

Об этом говорится в постановлении Кабмина, которое есть в распоряжении ЭП.

Отмечается, что к порталу и мобильному приложению "Дія" добавят просмотр и обмен медицинской информацией о пользователе из центральной базы электронной системы здравоохранения.

Напомним:

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Ранее сообщалось, что в "Дії" запустят "Кабинет пациента" и медицинские push-уведомления.

Экономическая правда.

Дія правительство
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