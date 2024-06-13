Международные партнеры помогут Ощадбанку, чтобы бизнес имел более доступное финансирование
Ощадбанк и немецкая правительственная компания международного сотрудничества GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) договорились о предоставлении банку всесторонней специализированной технической и финансовой помощи.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
В сообщении говорится, что помощь будет направлена на расширение доступа микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ) к финансовым услугам.
Ощадбанк получит пакет помощи, предусматривающий в частности:
- техническую поддержку по таким вопросам, как рейтинг кредитов и рисков, адаптация услуг и продуктов для различных сегментов клиентов, управление кредитным портфелем и инструменты управления рисками ESG;
- поддержку от German Sparkassenstiftung во внедрении дополнительного механизма грантов;
- финансовую и техническую помощь для организации и участия в учебных программах, мероприятиях для развития компетенций, которые помогут расширить портфель ММСБ и сопутствующих услуг;
- поддержку в сфере международного сотрудничества и привлечения партнеров GIZ для сотрудничества с Ощадом;
- обмен лучшими практиками и создание синергии с другими участниками и стейхолдерами рынка;
- консалтинг для клиентов ММСБ по экспорту и улучшению эффективности бизнеса;
- консалтинг для топ-менеджмента Ощадбанка по директивам ЕС и ЕЦБ и внедрению ESG с целью облегчения адаптации к требованиям ЕС.
"Мы стремимся укрепить институциональную способность наших банков-партнеров для лучшего обслуживания малых и средних предприятий. Таким образом мы облегчаем доступ бизнеса к банковским услугам, тем самым повышая его устойчивость и конкурентоспособность", - отметил Хаген Эттнер, содиректор программы "Применение и имплементация Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной в сфере торговли", GIZ.
"Соответствующий меморандум подписали представители Ощадбанка и GIZ во время Ukraine Recovery Conference - URC2024, международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоялась 11 и 12 июня в Берлине", - отметили в Ощадбанке.
Напомним:
Ощадбанк в прошлом году получил рекордные 6 миллиардов чистой прибыли.
Экономическая правда