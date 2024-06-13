Международные партнеры помогут Ощадбанку, чтобы бизнес имел более доступное финансирование

Ощадбанк и немецкая правительственная компания международного сотрудничества GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) договорились о предоставлении банку всесторонней специализированной технической и финансовой помощи.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

В сообщении говорится, что помощь будет направлена на расширение доступа микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ) к финансовым услугам.

Ощадбанк получит пакет помощи, предусматривающий в частности:

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техническую поддержку по таким вопросам, как рейтинг кредитов и рисков, адаптация услуг и продуктов для различных сегментов клиентов, управление кредитным портфелем и инструменты управления рисками ESG;

поддержку от German Sparkassenstiftung во внедрении дополнительного механизма грантов;

финансовую и техническую помощь для организации и участия в учебных программах, мероприятиях для развития компетенций, которые помогут расширить портфель ММСБ и сопутствующих услуг;

поддержку в сфере международного сотрудничества и привлечения партнеров GIZ для сотрудничества с Ощадом;

обмен лучшими практиками и создание синергии с другими участниками и стейхолдерами рынка;

консалтинг для клиентов ММСБ по экспорту и улучшению эффективности бизнеса;

консалтинг для топ-менеджмента Ощадбанка по директивам ЕС и ЕЦБ и внедрению ESG с целью облегчения адаптации к требованиям ЕС.

"Мы стремимся укрепить институциональную способность наших банков-партнеров для лучшего обслуживания малых и средних предприятий. Таким образом мы облегчаем доступ бизнеса к банковским услугам, тем самым повышая его устойчивость и конкурентоспособность", - отметил Хаген Эттнер, содиректор программы "Применение и имплементация Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной в сфере торговли", GIZ.

"Соответствующий меморандум подписали представители Ощадбанка и GIZ во время Ukraine Recovery Conference - URC2024, международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоялась 11 и 12 июня в Берлине", - отметили в Ощадбанке.

Напомним:

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Ощадбанк в прошлом году получил рекордные 6 миллиардов чистой прибыли.

Экономическая правда