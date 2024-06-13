Будут судить участников 2-х схем хищения 55 миллионов на топливе для "Укрспирта"

Прокурор САП направил в суд обвинительный акт в отношении 7 участников преступной схемы реализации на ГП "Укрспирт" по завышенным ценам топлива, в результате чего государственному предприятию нанесен ущерб на сумму более 55 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Как говорится в сообщении, установлено, что должностные лица ГП "Укрспирт" вступили в сговор с представителями частных фирм и за вознаграждение осуществляли закупку топлива по завышенным ценам.

Так, по одной из преступных схем, предприниматели самостоятельно производили топливо, однако реализовывали его по ценам выше рыночных государственному предприятию как такое, что якобы было приобретено у производителей.

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По другой схеме, топливо приобретали непосредственно у связанного предприятия-производителя и также реализовывали его ГП "Укрспирт" по завышенным ценам.

В пресс-службе сообщили, что 30 мая 2023 года сообщено о подозрении участнику схемы. Действия трех должностных лиц ГП "Укрспирт", двух предпринимателей и двух бухгалтеров частных обществ квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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Экономическая правда