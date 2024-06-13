Первый за время большой войны банковский форум от "Экономической правды"
"Экономическая правда" анонсирует проведение первого за время большой войны банковского форума, который пройдет в формате офлайн.
Цель мероприятия - собрать в одном месте банки, бизнес, их клиентов и представителей власти для того, чтобы обсудить проблемы финансовой системы и вместе найти пути их решения.
Форум - это площадка, где его участники смогут не просто озвучить свои потребности, но и быть услышанными заинтересованными сторонами. Клиенты хотят получать современный продукт и быть уверенными в сохранении своих сбережений. Для государства приоритет - стабильность экономики и наполнение бюджета. А чего хотят банки?
Среди спикеров форума:
АНДРЕЙ ПИШНЫЙ, председатель Национального банка Украины,
ДАНИИЛ ГЕТМАНЦЕВ, председатель налогового комитета Верховной Рады,
ЮРИЙ ДРАГАНЧУК, заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции,
НИКОЛАЙ МАКСИМЧУК, и. о. главного редактора "Экономической правды",
ГЛЕБ ВЫШЛИНСКИЙ, директор Центра экономической стратегии.
На мероприятии будут подниматься вопросы налоговых изменений, роли государственных банков в поддержке экономики, финансового мониторинга, смягчения регуляций со стороны Национального банка, ряд других важных тем.
Мероприятие состоится во вторник, 25 июня 2024 года в отеле Fairmont.
Генеральным партнером стал UKRSIBBANK BNP Paribas Group, а также Raiffeisen Bank, ПУМБ и страховая компания "ИНГО".
Часть средств от продажи билетов пойдет на закупку пикапов для ВСУ, которую организовывают журналисты "Украинской правды" Михаил Ткач и Дмитрий Рясной.
Приобрести билеты можно по ссылке.