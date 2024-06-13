Первый за время большой войны банковский форум от "Экономической правды"

"Экономическая правда" анонсирует проведение первого за время большой войны банковского форума, который пройдет в формате офлайн.

Цель мероприятия - собрать в одном месте банки, бизнес, их клиентов и представителей власти для того, чтобы обсудить проблемы финансовой системы и вместе найти пути их решения.

Форум - это площадка, где его участники смогут не просто озвучить свои потребности, но и быть услышанными заинтересованными сторонами. Клиенты хотят получать современный продукт и быть уверенными в сохранении своих сбережений. Для государства приоритет - стабильность экономики и наполнение бюджета. А чего хотят банки?

Среди спикеров форума:

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АНДРЕЙ ПИШНЫЙ, председатель Национального банка Украины,

ДАНИИЛ ГЕТМАНЦЕВ, председатель налогового комитета Верховной Рады,

ЮРИЙ ДРАГАНЧУК, заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции,

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НИКОЛАЙ МАКСИМЧУК, и. о. главного редактора "Экономической правды",

ГЛЕБ ВЫШЛИНСКИЙ, директор Центра экономической стратегии.

На мероприятии будут подниматься вопросы налоговых изменений, роли государственных банков в поддержке экономики, финансового мониторинга, смягчения регуляций со стороны Национального банка, ряд других важных тем.

Мероприятие состоится во вторник, 25 июня 2024 года в отеле Fairmont.

Генеральным партнером стал UKRSIBBANK BNP Paribas Group, а также Raiffeisen Bank, ПУМБ и страховая компания "ИНГО".

Часть средств от продажи билетов пойдет на закупку пикапов для ВСУ, которую организовывают журналисты "Украинской правды" Михаил Ткач и Дмитрий Рясной.

Приобрести билеты можно по ссылке.