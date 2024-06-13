ЕБРР и ПриватБанк договорились о гарантиях для кредитования бизнеса на 400 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) вместе с ПриватБанком начинают работу над новым Соглашением о распределении рисков.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Соглашение будет предусматривать, что ЕБРР будет покрывать до 50% кредитного риска ПриватБанка по каждому кредиту в рамках портфеля новых выданных кредитов частным заемщикам на общую сумму 400 млн евро.

"Соответствующее Письмо о намерениях подписали 12 июня вице-президент ЕБРР Маттео Патроне и председатель правления ПриватБанка Герхард Бёш во время "Конференции по восстановлению Украины" в Берлине. Лимит портфельного механизма распределения рисков со стороны ЕБРР будет установлен на уровне 140 млн евро", - отметили в пресс-службе.

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Согласно сообщению, полученное финансирование позволит ПриватБанку увеличить возможности по кредитной поддержке украинских компаний и расширить финансирование проектов, которые способствуют производству пищевых продуктов, энергоэффективности и выработке энергии в стране, что имеет решающее значение для продовольственной и энергетической безопасности Украины.

Напомним:

Премьер-министр Денис Шмыгаль и Президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает, что ЕБРР аккумулирует 300 млн евро на поддержку энергетического сектора Украины.

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Экономическая правда