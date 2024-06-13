США расширили санкции за продажу полупроводниковых чипов России

Соединенные Штаты резко расширили санкции против России, в том числе против китайских компаний, которые продают России полупроводники.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Среди других шагов Министерство финансов США заявило, что повышает "риск вторичных санкций для иностранных финансовых учреждений, которые имеют дело с военной экономикой России", фактически угрожая им потерей доступа к американской финансовой системе.

Он также заявил, что намерен ограничить возможности российской военно-промышленной базы использовать определенное программное обеспечение и информационно-технологические услуги США и, вместе с Государственным департаментом, нацелен на более чем 300 физических и юридических лиц в России и за ее пределами, в том числе в Азии, Европе и Африке.

Реклама:

Отдельно Министерство торговли заявило, что нацелено на подставные компании в Гонконге за перенаправление полупроводников в Россию, принимая меры, которые могут повлиять на приоритетные для Москвы товары стоимостью почти 100 миллионов долларов, включая такие чипы.

Министерство также расширит списки товаров, которые Россия не может импортировать из других стран, включив в них не только товары американского происхождения, но и товары под американскими брендами, то есть те, которые произведены с использованием американской интеллектуальной собственности или технологий, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Министерства торговли на условиях анонимности.

Экономическая правда.

Реклама: