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"Укрнафта" планирует привлечь средства Deutche Bank на строительство маневренной генерации

Четверг, 13 июня 2024, 13:05 - Виктор Волокита

Подписаны меморандумы с Siemens Energy Global GmbH & Co. KG и Deutche Bank о строительстве газовой генерации в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты". 

"Важнейший вопрос сейчас - укрепление украинской энергосистемы, разрушенной российскими атаками. Децентрализация и повышение эффективности. "Укрнафта" стала частью этого процесса. 

Это входит в ESG стратегию компании, в частности как органический процесс расширения цепочки добавленной стоимости. Также это важно с точки зрения социальной ответственности компании", - отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий на полях Конференции по восстановлению Украины - Ukraine Recovery Conference URC-2024 - которая проходила в Берлине.

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Подписанный меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bank AG даст возможность привлечь немецкие средства на строительство новой маневровой украинской энергетики.

Напомним: 

Siemens Energy поможет Нафтогазу с модернизацией, производством тепла и электроэнергии 

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Экономическая правда

Укрнафта банк Германия
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