ПриватБанк будет кредитовать энергонезависимость бизнеса по льготным условиям 

Микро и малый бизнес - до 10 млн грн, причем кредиты до 1 млн грн финансируются без залога на срок до 2 лет, а кредиты от 1 до 10 млн грн до 5 лет (с залогом оборудования или другого имущества). ПриватБанк отменил комиссию за выдачу таких кредитов и установил минимальный аванс на уровне от 10% стоимости оборудования.