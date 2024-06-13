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ПриватБанк будет кредитовать энергонезависимость бизнеса по льготным условиям 

Четверг, 13 июня 2024, 12:09 - Виктор Волокита

ПриватБанк открыл прием заявок по программе льготного кредитования украинского малого бизнеса и предпринимателей на покупку электрогенераторов, источников бесперебойного питания, солнечных и газопоршневых электростанций, твердотопливных котлов.

Об этом сообщает пресс-служба банка. 

Как сообщил член правления ПриватБанка по вопросам МСБ Евгений Заиграев, предприниматели и юридические лица могут получить кредиты в ПриватБанке для обеспечения энергонезависимости и энергоэффективности:

  • Микро и малый бизнес - до 10 млн грн, причем кредиты до 1 млн грн финансируются без залога на срок до 2 лет, а кредиты от 1 до 10 млн грн до 5 лет (с залогом оборудования или другого имущества). ПриватБанк отменил комиссию за выдачу таких кредитов и установил минимальный аванс на уровне от 10% стоимости оборудования.
  • Для клиентов среднего и корпоративного бизнеса доступны кредиты на суммы от 10 млн грн на срок до 5 лет.

Напомним:

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ПриватБанк предлагает предпринимателям продавать товары в рассрочку через Telegram-бота.

Экономическая правда

Приватбанк кредит бизнес
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