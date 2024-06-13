Банкиры преимущественно ожидают снижения Нацбанком учетной ставки 

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Национальный банк Украины (НБУ) снизит учетную ставку на заседании в четверг на 0,5-1 процентных пункта (п.п.) до уровня 13-12,5% годовых.

Такие прогнозы у большинства опрошенных агентством "Интерфакс-Украина" банкиров.

Однако ряд их коллег ожидают сохранения ставки на нынешнем уровне 13,5%.

В частности, директор департамента казначейства и фондовых рынков главного финансового управления Правэкс Банка Артем Красовский считает, что хотя инфляция показывает лучшую динамику, чем прогнозировал регулятор, а текущий разрыв между ней и учетной ставкой дает НБУ широкий простор для снижения ставки, центробанк воздержится от резких шагов.

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"Однако, на фоне повышения тарифов, девальвации гривны и возможного повышения налогов, которое обсуждается, НБУ может воздержаться от более радикальных шагов и снизить ставку на умеренные 50-100 базисных пунктов", - сказал он в комментарии агентству.

По мнению директора департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александра Печерицына, амплитуда снижения может быть минимальной - то есть 50 б.п., до 13%. "Поскольку активное снижение может дополнительно добавить импульс для усиления давления на обменный курс, а также ослабить балансировочные факторы по поддержанию макроэкономической стабильности", - считает банкир.

Заместитель председателя правления Банка Кредит Днепр по вопросам финансовых рынков Оксана Шведа также ожидает снижения учетной ставки в четверг, ссылаясь на благоприятные статистические данные о динамике инфляции.

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В отличие от своих коллег, первый заместитель председателя правления Глобус Банка Елена Дмитриева склоняется к тому, что регулятор сохранит учетную ставку и ставку по трехмесячным депозитным сертификатам на прежнем уровне - 13,5% годовых.

Сдерживающими факторами для снижения учетной ставки являются показатель инфляции в мае на уровне 0,6% с ее дальнейшим ускорением, ухудшение прогноза роста экономики с 4,6% до 3%, а также девальвация гривны с начала года более 6%, отметила она.

"На мой взгляд, сейчас стратегически важно сохранить, "закрепиться" на тех экономических показателях, которые заложены в бюджет. Поэтому снижение или даже повышение учетной ставки нарушит выполнение этой задачи и вряд ли будет иметь достаточно аргументов", - считает Дмитриева.

"Однако нельзя исключать и другой сценарий, предусматривающий снижение учетной ставки в пределах 1 п.п. - до 12,5%. Объяснить такой шаг регулятора можно тем, что 6 июня была принята Стратегия по развитию кредитования", - добавила она.

Начальник управления управленческого учета и бизнес анализа ОТП Банка Инна Провотар также ожидает, что на ближайшем заседании правления Нацбанка по вопросам монетарной политики оставит учетную ставку без изменений, как и дизайн монетарной политики.

"На предыдущем заседании регулятор принял ряд существенных изменений, поэтому сейчас идет период адаптации. Но до конца года мы видим определенное пространство для дальнейшего смягчения процентной политики", - аргументировала Провотар.

Председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек также придерживается мнения, что центробанк оставит учетную ставку без изменений.

Что касается изменений в дизайне монетарной политики, то Печерицын из Райффайзена допускает, что регулятор может прибегнуть к изменениям в связи с ограниченным потенциалом снижения учетной ставки из-за риска нарушения макростабильности.

"Изменения в операционном дизайне не исключены. К примеру, вероятно очередное снижение спреда между ставками депозитных сертификатов овернайт и 3-месячных", - предположил Красовский из Правэкс Банка.

"Да, изменения возможны. Например, по срочным депозитным сертификатам: с одной стороны, этот инструмент в рабочем состоянии, но мы наблюдаем в течение мая-июня постепенное сокращение объемов", - отметила Шведа из Банка Кредит Днепр.

Как сообщалось, после полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года Нацбанк с 3 июня того года повысил учетную ставку с 10% до 25% годовых и удерживал ее на этом уровне до 27 июня 2023 года. С тех пор НБУ еще шесть раз снижал ставку, последний раз - с 26 апреля на 1 п.п. и один раз, в конце января этого года, оставил ее неизменной.

Напомним:

По мнению экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, из-за неправильной монетарной и валютной политики Нацбанка во время войны Министерство финансов Украины недополучило 200 млрд грн.

По ее словам, Нацбанк долгое время не позволял девальвировать официальный курс гривни, а после изменения курса доллара с 29,25 грн до 36,6 грн в июле 2022-го продолжил его удерживать, не введя постепенную либерализацию, говорит Гонтарева.

"Когда в середине 2022 года повысили ставку - это было правильно. Но, надо было сразу начинать валютную либерализацию рынка, и отпускать курс", - отметила экс-глава НБУ.

Поэтому реальный курс и номинальный значительно отличались, и гривна была переоценена на 20%, отмечает экс-руководитель НБУ.

Экономическая правда