"Нафтогаз" запустил новую газовую скважину на одном из самых перспективных месторождений

Нафтогаз

Специалисты "Нафтогаза" запустили новую газовую скважину, которая дает 280 тысяч кубометров газа в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба группы "Нафтогаз".

"Еще 280 тыс. куб. м газа и 120 тонн газового конденсата в сутки. Именно столько дает новая скважина, которую запустили специалисты Укргаздобычи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ее пробурили на одном из самых перспективных месторождений, ресурсы которого оценены на уровне около 1 млрд куб. м топлива.

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Напомним:

"Нафтогаз" за 5 месяцев года запустил уже 36 газовых скважин, 11 из которых - высокопроизводительные.

АО "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию две высокодебитные скважины на одном из самых глубоких месторождений Украины, которые дают 390 тысяч кубометров газа в сутки: 270 и 120 тысяч кубометров соответственно.

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В прошлом году большинство предприятий группы "Нафтогаз" улучшили свои финансовые результаты минимум на 40%.

"Нафтогаз Украины" при подготовке к отопительному сезону планирует накопить по крайней мере 13 млрд кубометров газа украинской добычи.

В прошлом году "Нафтогаз" запустил 86 новых скважин, а уже в этом году было запущено еще 7 высокопродуктивных газовых скважин.

Экономическая правда.