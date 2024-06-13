ЕС может ввести ограничения на импорт российской металлургии аналогичные аграрным – Качка

Европейский Союз может ввести запретительные тарифы на импорт продуктов металлургии из России и Беларуси. Подобные ограничения ЕС уже с 1 июля начнут действовать в отношении российских и белорусских сельскохозяйственных товаров.

Об этом сообщил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью Forbes Ukraine.

В прошлом году Евросоюз импортировал 4,8 млн тонн российской продукции ГМК на 2,4 млрд евро, свидетельствуют данные Евростата.

Введенные 30 мая ограничительные меры Евросоюза по российским и белорусским сельскохозяйственным продуктам уже с 1 июля фактически приостановят импорт этих продуктов в страны блока, сообщил Качка.

Реклама:

Постановление Совета ЕС повышает пошлины на зерновые, масличные культуры и продукты из России и Беларуси до 95 евро за тонну в большинстве случаев.

Качка объяснил, что "это очень хорошее решение", поскольку в отличие от санкций не носит характер безопасности.

"Там нет гуманитарных вопросов, которыми очень манипулирует Россия. Решение никак не влияет на поставку продовольствия на мировые рынки, особенно на Глобальный Юг", – добавил он.

Реклама:

При этом решение снимает напряжение между Украиной и европейскими фермерами, отметил торгпред Украины. Проблемы для польских и французских производителей создавало самое присутствие на рынке ЕС российских агротоваров, а не украинских, напомнил он.

Такой же инструмент в будущем может использоваться и для давления на металлургическую продукцию из России. Тараса Качка объяснил, что часть сталеварных мощностей внутри ЕС фактически могут существовать только благодаря сырью из РФ, поэтому этот вопрос достаточно чувствительный.

"Но, по нашему мнению, поддерживать такие связи безнравственно, поэтому работаем, чтобы замещать российский металлургический экспорт в ЕС продукцией из Украины", – добавил замминистра экономики.

Напомним:

Европейский Союз предлагает ввести санкции против российского нефтетранспортного гиганта ПАО "Совкомфлот" с целью ограничить возможности Кремля финансировать войну против Украины.