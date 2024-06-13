В Украине запустили сайт для интеграции сервисов "Дія" в бизнес

В Украине запустили сайт для цифровизации процессов и интеграции сервисов приложения "Дія" в бизнес.

Об этом сообщает пресс-служба приложения "Дія".

"Запустили удобный сайт с сервисами "Дія" для бизнеса. Собрали всю информацию обо всех сценариях интеграции, примеры и условия использования "Дії", фидбек от интегрированных партнеров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря интеграции "Дія" в бизнес можно:

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привлечь потенциальных клиентов - 20+ млн пользователей "Дія

получать копии документа за минуту сразу в систему компании

настроить автоматическое заполнение полей в заявлениях и договорах

внедрить дистанционное подписание документов

В пресс-службе отметили, что уже 15 000+ учреждений и бизнесов интегрировали "Дію" в свою работу. Среди них: monobank, Укрзализныця, Новая Почта, Сильпо, Киев Цифровой, Vodafone, AUTO.Ria, MOYO, Getmancar, сеть аптек АНЦ.

Напомним:

В "Дії" запустили новую услугу е-Предприниматель, которая объединяет 10 других и облегчает открытие собственного дела.

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Экономическая правда.