Великобритания на саммите G7 объявит о выделении 300 миллионов долларов для Украины

Премьер-министр Британии Риши Сунак на саммите "Большой семерки" в Италии объявит о выделении помощи Украине в размере 242 млн фунтов стерлингов (примерно 309 млн долларов).

Источник: сайт правительства Великобритании

Дословно из сообщения: "На саммите премьер-министр объявит о выделении до 242 млн фунтов стерлингов помощи Украине для удовлетворения неотложных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей, а также для закладки фундамента для долгосрочного социально-экономического восстановления и реконструкции".

Детали: Правительство подчеркивает, что это финансирование демонстрирует "неизменную международную солидарность Великобритании с Украиной и нашу гибкость в реагировании на насущные потребности, вызванные российской агрессией".

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В частности, Великобритания обращает внимание, что "критически важная энергетическая инфраструктура пострадала от интенсивных российских ракетных ударов и бомбардировок в течение последних нескольких месяцев".

В пресс-службе отметили, что приоритетом для премьер-министра на саммите будет работа с партнерами над согласованием способа использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

Отмечается, что стоимость активов, находящихся в юрисдикциях G7, составляет 285 миллиардов долларов.

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Также сообщается, что Великобритания стала первой страной, которая ввела законодательство, позволяющее сохранять санкции до тех пор, пока Россия не заплатит за нанесенный ею ущерб.

Прямая речь Сунака: "Мы должны быть решительными и креативными в наших усилиях в поддержку Украины и прекращения незаконной войны Путина в этот критический момент. Великобритания остается в авангарде международной реакции, как это было с самого начала. Мы должны перейти от "столько, сколько потребуется" к "чего бы это ни стоило", если мы хотим положить конец этой незаконной войне".

Детали: В пресс-службе правительства напомнили, что на сейчас Великобритания выделила почти 12,7 миллиардов фунтов стерлингов на военную, гуманитарную и экономическую поддержку Украины и часто была первой, кто предоставлял жизненно необходимую летальную помощь − от крылатых ракет Storm Shadow до танков Challenger 2.

Предыстория:

Ранее сообщалось, что главы государств "Группы семи", которые соберутся на саммит 13-14 июня в итальянской Апулии, обсудят поддержку Украины и привлечение России к ответственности за развязанную ею полномасштабную агрессию.

Украинская правда.