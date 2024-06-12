Siemens Energy поможет Нафтогазу с модернизацией, производством тепла и электроэнергии 

Основными приоритетами сотрудничества компаний Группы Нафтогаз и Siemens Energy является внедрение инновационных технологий в работу подземных газохранилищ Украины с ориентацией на декарбонизацию и улучшение эффективности, а также новые проекты комбинированного производства тепла и электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Как говорится в сообщении, соответствующие меморандумы о взаимопонимании были подписаны 11 июня 2024 года на Международной конференции по вопросам восстановления Украины в Берлине.

"Модернизация ПХГ сегодня остается нашим безусловным приоритетом. Совместные проекты с Siemens Energy по комбинированному производству тепла и электроэнергии на основе технологии парогазовых установок дадут возможность обеспечить города теплом и светом в условиях российских атак", - отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

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Меморандумы предусматривают:

разработку решений на основе лучших доступных технологий для подземных хранилищ природного газа в Украине с ориентацией на декарбонизацию и улучшение эффективности;

сотрудничество над инициативами по экологической устойчивости, связанными с хранением газа;

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изучение возможностей внедрения передовых решений по автоматизации и электрооборудования для компрессорных станций подземных газохранилищ;

разработку новых проектов комбинированного производства тепла и электроэнергии на основе технологии парогазовых установок.

Напомним:

АО "Укртрансгаз" АО "НАК "Нафтогаз Украины" 30 мая без торгов заключило соглашение с ГП "Центральный проектный институт" Министерства обороны Украины по разработке защиты для своих объектов стоимостью 1,16 млн грн.

Экономическая правда