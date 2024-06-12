ВАКС продлил для Коболева действие процессуальных обязанностей

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) продлил срок действия процессуальных обязанностей для экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева до 11 августа этого года.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

"11 июня коллегия судей ВАКС отказала в удовлетворении ходатайства защитника экс-главы правления „Нафтогаза" об изменении меры пресечения, примененной к обвиняемому.

Зато суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока действия процессуальных обязанностей, возложенных судом ранее (постановление от 30.04.2024 года) на экс-главу правления "Нафтогаза", - говорится в сообщении.

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Коболев, в частности, обязан сообщать суду об изменении своего места жительства, воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда, сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины все свои паспорта для выезда за границу и прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору, следственному судье и суду.

Срок действия указанных обязанностей - до 11 августа 2024 года включительно.

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Напомним:

САП и НАБУ в январе 2023 года сообщили экс-главе НАК о подозрении в злоупотреблении служебным положением при обеспечении себе за победу компании в Стокгольмском арбитраже с российским "Газпромом" выплаты премий на 229 млн грн. По мнению следствия, эта сумма значительно превышает нормативно определенные размеры таких выплат (37,48 млн грн).

В конце сентября 2023 года ВАКС снизил залог Коболева с 229,248 млн грн до уровня фактически внесенного 107,127 млн и снял с него электронный браслет.

В конце ноября 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт по делу Коболева о незаконных премиях на 229 млн грн.

Экономическая правда