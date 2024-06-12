Увеличилось количество учреждений, через которые выплачивают средства клиентам ликвидируемых банков

Фонд гарантирования вкладов расширил перечень банков-агентов, через которые осуществляется выплата средств клиентам ликвидируемых банков, до 15 учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Согласно сообщению, к подключенным к Автоматизированной системе выплат банкам-агентам Фонда присоединились АО "АБ "РАДАБАНК" и АО "А-БАНК".

"На сегодня вкладчики обанкротившихся банков могут получить средства (наличными или на счет) как непосредственно в отделении одного из банков-агентов Фонда с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и ИНН, так и дистанционно, без физического посещения отделения банка", - отметили в Фонде.

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Согласно информации пресс-службы, чтобы получить средства, не выходя из дома, вкладчик имеет возможность:

воспользоваться инструментом дистанционных онлайн-выплат, который предлагают своим клиентам шесть банков-агентов Фонда;

подать заявление и получить возмещение на счет в банке-агенте через услугу "Возврат вкладов" в приложении Дія.

"По состоянию на май 2024 года 40% всех выплат были осуществлены именно в онлайн-режиме, в частности, через услугу "Возврат вкладов" в Дії", - добавили в Фонде

Там также напомнили, что дистанционные выплаты осуществляют шесть банков-агентов: АО КБ "ПРИВАТБАНК", АБ "УКРГАЗБАНК", АО "СЕНС БАНК", Акционерный банк "Пивденный", АО "ПУМБ" и АО "ТАСКОМБАНК".

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Напомним:

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) проведет повторный аукцион по продаже мегапула, сформированного из активов ПАО "МР Банк", ПАО "Мегабанк", ПАО "Проминвестбанк" и ПАО "Банк Сич", которые ликвидируются Фондом.

Экономическая правда