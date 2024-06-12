Будут судить 2-х подозреваемых в присвоении более 200 миллионов УЗ на закупках газа 

12 июня 2024 года прокурор САП направил в суд обвинительный акт в отношении двух участников преступной схемы, обвиняемых в злоупотреблениях, которые нанесли АО "Укрзализныця" ущерб на более 206 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Что касается подозреваемых, то речь идет об одном из руководителей филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" и фактического владельца компании-поставщика.

Как уже сообщалось, в рамках досудебного расследования установлено, что с декабря 2016 года по январь 2020 года должностные лица филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" в сговоре с представителями газовых компаний организовали закупки "голубого топлива" в обход тендерных процедур, а также согласовали дополнительную наценку на поставку газа, которая составляла от 200 до 1000 грн на тыс. куб. м.

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При этом служащие "Укрзализныци" скрывали поступление более выгодных предложений от участников рынка газа, умышленно отдавая предпочтение только двум заранее определенным компаниям.

По сообщению пресс-службы, реализация этой схемы нанесла "Укрзализныце" ущерб на общую сумму более 206 млн грн. По версии следствия эти средства были распределены между участниками преступной схемы.

"В рамках досудебного расследования, которое САП и НАБУ начали в феврале 2020 года, одна из компаний-поставщиков признала неприемлемость совершенных преступных действий собственным менеджментом и возместила УЗ нанесенный ущерб на 68,16 млн грн.", - говорится в сообщении САП.

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В пресс-службе также добавили, что материалы в отношении других участников преступной схемы выделены в отдельные производства, досудебное расследование в которых продолжается.

Напомним:

5 июня коллегия судей Высшего антикоррупционного суда утвердила соглашение о признании виновности по делу о завладении средствами АО "Укразализныця" в сумме 21,5 млн гривен.

Экономическая правда