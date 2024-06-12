Будут судить 2-х подозреваемых в присвоении более 200 миллионов УЗ на закупках газа
12 июня 2024 года прокурор САП направил в суд обвинительный акт в отношении двух участников преступной схемы, обвиняемых в злоупотреблениях, которые нанесли АО "Укрзализныця" ущерб на более 206 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Что касается подозреваемых, то речь идет об одном из руководителей филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" и фактического владельца компании-поставщика.
Как уже сообщалось, в рамках досудебного расследования установлено, что с декабря 2016 года по январь 2020 года должностные лица филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" в сговоре с представителями газовых компаний организовали закупки "голубого топлива" в обход тендерных процедур, а также согласовали дополнительную наценку на поставку газа, которая составляла от 200 до 1000 грн на тыс. куб. м.
При этом служащие "Укрзализныци" скрывали поступление более выгодных предложений от участников рынка газа, умышленно отдавая предпочтение только двум заранее определенным компаниям.
По сообщению пресс-службы, реализация этой схемы нанесла "Укрзализныце" ущерб на общую сумму более 206 млн грн. По версии следствия эти средства были распределены между участниками преступной схемы.
"В рамках досудебного расследования, которое САП и НАБУ начали в феврале 2020 года, одна из компаний-поставщиков признала неприемлемость совершенных преступных действий собственным менеджментом и возместила УЗ нанесенный ущерб на 68,16 млн грн.", - говорится в сообщении САП.
В пресс-службе также добавили, что материалы в отношении других участников преступной схемы выделены в отдельные производства, досудебное расследование в которых продолжается.
Напомним:
5 июня коллегия судей Высшего антикоррупционного суда утвердила соглашение о признании виновности по делу о завладении средствами АО "Укразализныця" в сумме 21,5 млн гривен.
Экономическая правда