Германия поможет Украине сохранить 7 млн тонн экспорта агротоваров ежемесячно 

Германия приложит максимум усилий, чтобы Украина в 2024 году могла экспортировать не менее 7,2 млн тонн агропродукции ежемесячно, что уже было достигнуто благодаря европейским партнерам с начала полномасштабной войны.

Об этом заявила парламентский статс-секретарь Министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии Офелия Ник, передает "Интерфакс-Украина".

"Хочу заверить, что мы не будем забывать наших обязательств помогать вашей стране столько, сколько это будет необходимо", - сказала она в рамках Конференции по восстановлению Украины в Берлине в среду.

Статс-секретарь отметила, что, несмотря на все потери, европейские и международные партнеры из стран Большой Семерки смогли многого добиться в течение двух последних лет, в то же время первостепенное значение имеют коридоры солидарности и поддержка инициативы экспорта зерна из Украины, которые также стабилизировали весь экспорт агротоваров из Украины.

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"Мы хотим, чтобы экспорт сохранялся на уровне не менее 7,2 млн тонн ежемесячно в этом году. Это объем, достигнутый Украиной сейчас, во время войны, а впоследствии вернулся к довоенному уровню.

Немецкое правительство продолжит делать все возможное, чтобы поддерживать Украину в производстве и экспорте сельхозпродукции", - отметила Офелия Ник.

Она обратила внимание, что процесс восстановления Украины предоставит новые возможности для модернизации агропродовольственного сектора, органической трансформации и необходимых реформ. Это серьезная возможность, чтобы добиться значительного прогресса во вступлении в Европейский Союз.

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"Украина принадлежит к европейской семье, является частью объединенной свободной Европы. Это правда, что интеграция Украины в ЕС столкнется с различными вызовами как для ЕС, так и для Украины. Мы должны также принять во внимание тот факт, что это повлияет не только на единый рынок ЕС, но также на мировые рынки.

Мы должны убедиться, что аграрная политика ЕС и поддержка для Украины станут действующей моделью в расширенном ЕС", - отметила статс-секретарь Минсельхоза Германии.

Напомним:

Более 7 тысяч украинских агрохозяйств в текущем году получили почти 51 миллиард гривен банковских кредитов, из них 21 млрд - по программе "Доступные кредиты 5-7-9".

Экономическая правда