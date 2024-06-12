Фонд госимущества успешно продал помещение в Каневе: цена выросла в 220 раз
Фонд госимущества в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" успешно провел аукцион по продаже небольшого нежилого помещения в Каневе Черкасской области.
Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.
Согласно информации пресс-службы, за право собственности на объект приватизации соревновались 21 потенциальный инвестор, что обусловило увеличение стартовой цены с 2 041 гривны до победной - 450 тыс. гривен.
То есть, цена на аукционе по продаже недвижимого имущества увеличилась в 220,5 раза
"Объект приватизации - нежилое помещение, общей площадью 34,2 м², которое находится в бизнес районе города и имеет хорошие перспективы превратиться в офис или маленькое производство.
Ведь новый владелец получит два кабинета площадями 7,9 м² и 16,8 м², коридор 4,5 м², санузел 3,4 м² и гардеробную 1,6 м²", - рассказали в ФМГУ.
Там также добавили, что помещение находится на седьмом этаже девятиэтажного дома.
Напомним:
Фонд госимущества продал завод, конфискованный у российско-греческого олигарха Ивана Саввиди, за 103 миллиона гривен.
Экономическая правда