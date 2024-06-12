Германия предоставит еще 50 миллионов евро для восстановления энергетики Украины

Германия сделает еще один вклад в Фонд поддержки энергетики Украины в размере 50 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

По результатам Международной конференции по восстановлению Украины в Берлине Германия сделает новый вклад в Фонд поддержки энергетики Украины на сумму 50 млн евро.

Таким образом общая сумма взноса страны в Фонд составит более 275 миллионов евро.

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В сообщении уточняют, что это самый большой вклад в Фонд, в котором на сегодня уже аккумулировано более 545 млн евро.

"Эта помощь является чрезвычайно важной для нас. Соответствующие средства направляются на закупку энергетического оборудования, которое Россия разрушает своими регулярными атаками на наши объекты", — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

С марта 2022 года Украина получила от Германии 120 грузов гуманитарной помощи для энергосектора весом более 1670 тонн. Они включали трансформаторы, генераторы, кабели, арматуру для воздушных линий и другое оборудование, необходимое для проведения восстановительных работ.

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Напомним:

Правительство Швеции утвердило предоставление нового пакета энергетической помощи для Украины на сумму 650 миллионов крон (61,6 миллиона долларов).

Эстония направит в Фонд поддержки энергетики Украины 400 тысяч евро. Таким образом, вклад страны в Фонд достигнет 450 тысяч евро. В целом сумма взносов спонсоров (перечисленных и задекларированных) составляет более 495 миллионов евро.

Исландия внесет в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные 667 тысяч евро. Это уже второй взнос страны.