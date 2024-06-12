Минцифры запускает е-Предприниматель в "Дії": можно открыть бизнес в один клик
В "Дії" запустили новую услугу е-Предприниматель, которая объединяет 10 других и облегчает открытие собственного дела.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
"Не нужно больше тратить от нескольких дней до месяца, чтобы обойти все учреждения, а потом ждать ответов, чтобы открыть собственное дело. Теперь одно заявление через Дію - и все готово", - говорится в сообщении.
е-Предприниматель объединяет 10 услуг:
- государственная регистрация ФЛП;
- государственная регистрация изменений в сведения о ФЛП, содержащиеся в ЕГР;
- государственная регистрация мощностей операторов рынка пищевых продуктов;
- представление вакансий;
- государственной регистрации создания общества с ограниченной ответственностью на основании модельного устава;
- государственной регистрации перехода общества с ограниченной ответственностью на деятельность на основании модельного устава
- регистрация/переход на упрощенную систему налогообложения;
- регистрация плательщиком налога на добавленную стоимость;
- регистрация декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности;
- открытие банковского счета.
е-Предприниматель может сам предложить наборы услуг по самым популярным видам малого бизнеса - для кафе, салонов красоты, точек продаж, ИТ, а подробный опросник уточнит эти наборы. Далее пользователь сам выберет, что ему нужно.
Сервисом могут пользоваться будущие предприниматели, а действующий бизнес может получить дополнительные услуги. Выписки, декларации и результаты предоставления услуг в Дії.
Экономическая правда.