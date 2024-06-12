Минцифры запускает е-Предприниматель в "Дії": можно открыть бизнес в один клик

В "Дії" запустили новую услугу е-Предприниматель, которая объединяет 10 других и облегчает открытие собственного дела.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Не нужно больше тратить от нескольких дней до месяца, чтобы обойти все учреждения, а потом ждать ответов, чтобы открыть собственное дело. Теперь одно заявление через Дію - и все готово", - говорится в сообщении.

е-Предприниматель объединяет 10 услуг:

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государственная регистрация ФЛП;

государственная регистрация изменений в сведения о ФЛП, содержащиеся в ЕГР;

государственная регистрация мощностей операторов рынка пищевых продуктов;

представление вакансий;

государственной регистрации создания общества с ограниченной ответственностью на основании модельного устава;

государственной регистрации перехода общества с ограниченной ответственностью на деятельность на основании модельного устава

регистрация/переход на упрощенную систему налогообложения;

регистрация плательщиком налога на добавленную стоимость;

регистрация декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности;

открытие банковского счета.

е-Предприниматель может сам предложить наборы услуг по самым популярным видам малого бизнеса - для кафе, салонов красоты, точек продаж, ИТ, а подробный опросник уточнит эти наборы. Далее пользователь сам выберет, что ему нужно.

Сервисом могут пользоваться будущие предприниматели, а действующий бизнес может получить дополнительные услуги. Выписки, декларации и результаты предоставления услуг в Дії.

Экономическая правда.

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