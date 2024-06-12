За обслуживание международного пункта пропуска хотели отдать 13 млн фирме без опыта работы
Один из центральных органов исполнительной власти планировал использовать 13,45 млн грн бюджетных средств на услуги по содержанию и техническому обслуживанию международного автомобильного пункта пропуска через государственную границу Украины.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Специалисты Бюро проанализировали документацию компании-победителя и установили, что фирма не соответствует квалификационным критериям тендера.
В частности компания не подтвердила опыт выполнения аналогичных работ, что является безусловным основанием для отклонения тендерного предложения.
"Аналитики БЭБ направили в адрес заказчика рекомендательное письмо о выявленных рисках и отметили недопустимость проведения некритических расходов в условиях военного положения", - сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что в результате заказчик сообщил БЭБ об отклонении тендерного предложения предприятия-победителя и отмены открытых торгов.
Напомним:
Больница хотела заказать ремонт на 11 млн у фирмы, которая не предоставила необходимые документы.
Экономическая правда