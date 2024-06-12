За обслуживание международного пункта пропуска хотели отдать 13 млн фирме без опыта работы 

Один из центральных органов исполнительной власти планировал использовать 13,45 млн грн бюджетных средств на услуги по содержанию и техническому обслуживанию международного автомобильного пункта пропуска через государственную границу Украины.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Специалисты Бюро проанализировали документацию компании-победителя и установили, что фирма не соответствует квалификационным критериям тендера.

В частности компания не подтвердила опыт выполнения аналогичных работ, что является безусловным основанием для отклонения тендерного предложения.

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"Аналитики БЭБ направили в адрес заказчика рекомендательное письмо о выявленных рисках и отметили недопустимость проведения некритических расходов в условиях военного положения", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в результате заказчик сообщил БЭБ об отклонении тендерного предложения предприятия-победителя и отмены открытых торгов.

Напомним:

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Больница хотела заказать ремонт на 11 млн у фирмы, которая не предоставила необходимые документы.

Экономическая правда