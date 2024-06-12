Все разделы
Укр / Рус

Приглашаем на первый за время большой войны Банковский форум

Билеты

Киберполиция в Киеве разоблачила пособника российских хакеров

Среда, 12 июня 2024, 14:02 - Экономическая правда
 
фото: Киберполиция

Работники полиции в Киеве разоблачили мужчину, который по заказу российских хакеров маскировал вирус под безопасные файлы для атаки на ведущее предприятие в Нидерландах и Бельгии.

Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

Работники киберполиции и следователи Нацполиции установили личность 28-летнего уроженца Харьковщины, который по заказу российской хакерской группировки маскировал вирус-шифровальщик "Conti-malware" под видом безопасных файлов. 

Сообщается, что скрытую программу хакеры из РФ использовали для вмешательства в работу компьютерных сетей иностранного предприятия. За расшифровку данных затем они требовали уплатить выкуп.

Реклама:

В конце 2021 года хакеры заразили скрытым вирусом компьютерные сети предприятия в Нидерландах и Бельгии. В результате этих действий данные стали непригодны к использованию.

В ходе расследования работники киберполиции установили причастность злоумышленника к российским хакерским группировкам "LockBit" и "Conti".

В пресс-службе уточняют, что следствие продолжается, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы по ч. 5 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) ККУ.

Реклама:

Напомним:

Испанская компания Santa Barbara Systems, которая входит в состав General Dynamics, и занимается ремонтом танков Leopard для поставки в Украину, подверглась кибератаке на свой веб-сайт.

Служба безопасности и ФБР совместно с правоохранительными органами Великобритании и ЕС провели масштабную спецоперацию в 8 странах Европы.

киберпреступность хакеры ЕС Киев
Реклама:
Материалы по теме
Российский киберпреступник, арестованный в США, признал вину в отмывании миллиардов долларов 4 мая 2024, 15:56
Сгенерированные ИИ видео о Маске переполнили YouTube с рекламой криптомошенников 9 апреля 2024, 18:07
Киберполиция разоблачила хакерскую группу, которая нанесла ущерб на 3 миллиарда 28 ноября 2023, 11:38
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте