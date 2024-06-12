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Укрзализныця уже изготовила 70 медицинских вагонов

Среда, 12 июня 2024, 13:48 - Виктор Волокита
 

70 медицинских вагонов на собственных мощностях изготовила Укрзализныця с начала широкомасштабного вторжения. 

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци. 

По ее информации, 12 июня очередные два вагона пополнили парк подвижного состава медицинской эвакуации для нужд Вооруженных Сил Украины. 

"Эти вагоны оборудованы для перевозки раненых военных средней тяжести. Кроме необходимой медицинской аппаратуры лечебных и медикаментозных наборов, переданные вагоны оборудованы системами энергогенерации и очистки воды", - сообщили в Укрзализныце. 

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В пресс-службе также добавили, что на борту медицинского поезда кроме медиков работают также железнодорожники. Они обеспечивают устойчивое функционирование систем и узлов медвагона, генераторов, подъемников. 

Напомним: 

В мае АО "Укрзализныця" передала два модернизированных вагона для эвакуации раненых.

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Экономическая правда

вагоны Укрзализныця война
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