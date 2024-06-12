На Тернопольщине из-за непогоды разрушен мост, который ремонтируют 

В Тернопольской области ликвидируют последствия ливня, во время которого 11 июня на автодороге Н-18 Ивано-Франковск - Бучач - Тернополь произошел размыв земляной насыпи на мосту в селе Струсов.

Об этом сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Тернопольской области.

По ее информации, в результате непогоды частично разрушился тротуар. В то же время, основная конструкция дороги не повреждена.

В Службе также добавили, что проезд транспорта через мост в селе Струсов происходит в обычном режиме.

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"Основная причина размыва земляной насыпи - локальные интенсивные осадки в Тернопольском районе. За 3 часа выпала более чем недельная норма осадков.

Кроме этого, вынос болота и мусора на проезжую часть трассы Н-18 из прилегающих к автодороге улиц и сельскохозяйственных угодий значительно ухудшил водоотвод с моста", - рассказали в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Тернопольской области.

По ее данным, подрядная организация ликвидирует последствия стихии.

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В Службе также добавили, что этот объект не сдан в эксплуатацию. Все ремонтные работы подрядная организация выполняет за свой счет.

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Экономическая правда