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NovaPay начинает кредитовать предпринимателей 

Среда, 12 июня 2024, 12:40 - Виктор Волокита

NovaPay запускает программу кредитования малого и среднего бизнеса. 

Об этом сообщили в пресс-службе NovaPay. 

Там отметили, что программа создана для развития ФОПов, которые являются резидентами Украины.

"Программа кредитования от NovaPay для ФОПов, сотрудничающих с группой компаний, делится на два типа кредитов: краткосрочный и долгосрочный", - рассказал Игорь Приходько, финансовый директор NovaPay.  

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По его словам, краткосрочный кредит - до 3 месяцев - от 50 000 до 500 000 гривен, его базовая процентная ставка - 30% годовых. 

"Возврат кредита - в конце срока кредитования. Долгосрочный кредит - до 2 лет - на сумму от 100 000 до 1 000 000 гривен, базовая процентная ставка - 30% годовых. Возврат кредита - ежемесячно, аннуитетными платежами", - добавил Приходько. 

В пресс-службе напомнили, что в конце 2022 года NovaPay запустил свой первый кредитный продукт для частных клиентов - Посылка в кредит. За полтора года его работы компания выдала более 132 тыс. кредитов на 850 млн грн.

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Напомним: 

В декабре 2023 года NovaPay, входящая в группу компаний "Новая почта", первой среди небанковских учреждений представила собственное мобильное приложение и выпустила платежные карты.

Экономическая правда

кредитования предпринимательство бизнес
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