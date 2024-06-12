NovaPay начинает кредитовать предпринимателей 

NovaPay запускает программу кредитования малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщили в пресс-службе NovaPay.

Там отметили, что программа создана для развития ФОПов, которые являются резидентами Украины.

"Программа кредитования от NovaPay для ФОПов, сотрудничающих с группой компаний, делится на два типа кредитов: краткосрочный и долгосрочный", - рассказал Игорь Приходько, финансовый директор NovaPay.

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По его словам, краткосрочный кредит - до 3 месяцев - от 50 000 до 500 000 гривен, его базовая процентная ставка - 30% годовых.

"Возврат кредита - в конце срока кредитования. Долгосрочный кредит - до 2 лет - на сумму от 100 000 до 1 000 000 гривен, базовая процентная ставка - 30% годовых. Возврат кредита - ежемесячно, аннуитетными платежами", - добавил Приходько.

В пресс-службе напомнили, что в конце 2022 года NovaPay запустил свой первый кредитный продукт для частных клиентов - Посылка в кредит. За полтора года его работы компания выдала более 132 тыс. кредитов на 850 млн грн.

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Напомним:

В декабре 2023 года NovaPay, входящая в группу компаний "Новая почта", первой среди небанковских учреждений представила собственное мобильное приложение и выпустила платежные карты.

Экономическая правда