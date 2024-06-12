В этом году открыли рекордное количество дел о мошенничестве

Рекордные 38 204 уголовных дел по мошенничеству открыли в Украине за пять месяцев 2024 года. При этом 18% всех зарегистрированных дел дошли до суда.

Об этом свидетельствуют данные платформы Опендатабот.

"С начала 2024 года по статье 190 "Мошенничество" было открыто рекордные 38 204 уголовных производства.", — говорится в сообщении.

Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года и в 1,6 раза больше, чем за весь 2021 год, когда было открыто 23 847 дела.

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Сообщается, что почти каждое пятое (18%) зарегистрированное дело в 2024 году дошло до суда. Еще более 4,5 тысячи дел было закрыто.

В среднем, в этом году открывают по 7.5 тысяч дел в месяц, тогда как в прошлом году - почти 7 тыс. Для сравнения, в 2021 году этот показатель был значительно меньше - 2 тыс.

По данным Нацбанка, самыми популярными методами мошенничества с платежными картами в Украине традиционно остается социальная инженерия и фишинг.

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Напомним:

В первом квартале 2024 года в Украине открыли более 24 тыс уголовных дел по ст. 190 "Мошенничество". Это значительно больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило об увеличении случаев мошеннических действий, замаскированных под денежную помощь от международных доноров.