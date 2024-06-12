Украина получит от Нидерландов 60 млн евро на дроны, в том числе и украинского производства

Нидерланды выделили 60 миллионов евро на закупку дронов для Украины.

Об этом сообщает Минстратегпром.

Согласно сообщению, из этой суммы 20 миллионов пойдут на покупку FPV-дронов в рамках международной дроновой коалиции, 22,5 миллиона евро - на нидерландские беспилотники, а 17,5 миллиона - на морские дроны украинского производства.

О выделении средств заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен после визита в Украину.

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Там она вместе с командующим нидерландского Командования материально-технического обеспечения и ИТ, вице-адмиралом Яном Виллемом Хартманом посетила, среди прочего, компании, которые производят различные виды дронов, а также военные объекты и центр подготовки дронов.

"Нидерланды - уже третья страна, после Дании и Канады, которая присоединилась к нашей оружейной инициативе, выделив средства на закупку вооружения для украинских Сил обороны внутри нашей страны", - сказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

В Министерстве напомнили, что ZBROYARI: Manufacturing Freedom - это глобальная фандрейзинговая кампания, стратегический сбор среди стран-партнеров. Его цель - собрать $10 млрд на производство украинского оружия в 2024 году.

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"В рамках проекта имеем уже три доната - кроме Нидерландов, Дания выделила 28,5 млн долларов, а Канада - 2,1 млн долларов на закупку украинского оружия для украинского войска", - сообщили в пресс-службе Министерства.

Напомним:

26 апреля министр национальной обороны Канады Билл Блэр объявил о выделении 2,1 миллиона долларов на производство беспилотников украинским ОПК.

Экономическая правда