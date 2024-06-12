Украина заключила ряд соглашений о сотрудничестве с финансовыми учреждениями и энергетическими компаниями

фото: Минэнерго

В ходе Международной конференции по восстановлению Украины URC 2024 в Берлине Украина заключила ряд важных соглашений о сотрудничестве с финансовыми учреждениями и энергетическими компаниями.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Среди подписанных договоренностей в частности:

Меморандум о взаимопонимании с Siemens Energy AG, важен для внедрения энергоэффективных технологий, децентрализованного производства электроэнергии, увеличения использования ВИЭ;

Меморандум о взаимопонимании с Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, важный для разработки ОАО "Укрнафта" новых проектов комбинированного производства тепла и электроэнергии на основе технологии парогазовых турбин.

Это позволит обеспечить города теплом и светом в условиях российских атак;

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Меморандум о сотрудничестве между ПАО "Укрнафта" и Deutsche Bank AG, важен для финансирования строительства газовых и парогазовых электростанций для производства тепла и электроэнергии;

Меморандум по GE Vernova, который предлагает решение для развития разумных сетей, в частности в Харьковской и Тернопольской областях;

Меморандум о взаимопонимании в сфере перехода на возобновляемые источники энергии с GOLDBECK SOLAR Investment GmbH, предусматривающий развитие 500 МВт солнечных батарей;

Меморандум в сфере перехода на возобновляемые источники энергии из NOTUS Energy Invest Ukraine GmbH, предусматривающий развитие 120 МВт ветровой генерации;

Меморандум по Siemens Energy Global GmbH & Co. KG и НАК "Нафтогаз", важный для работы подземных газовых хранилищ с акцентом на декарбонизацию;

Совместная декларация с немецкой Торгово-промышленной палатой, важна в переходе к зеленой энергетике и обеспечении стабильности украинского энергосектора;

Меморандум о взаимопонимании с Voith Hydro по строительству ЧАО "Укргидропроект" новых гидроэлектростанций и реконструкции разрушенных, проведение их технического обслуживания;

Меморандум о взаимопонимании со Swedish Development Financial Institution, важен для децентрализации энергосектора, в частности использования газовых и паровых турбин на основе биомассы.

Кроме того, Украина подписала Меморандум о создании норвежско-украинского энергетического партнерства.

Также подписано Соглашение о предоставлении Германией (через кредитное учреждение KfW) финансовой поддержки энергетической инфраструктуры Украины на сумму 30,4 млн евро.

Напомним:

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НАК "Нафтогаз Украины" и австрийский оператор газохранилищ RAG Austria AG подписали меморандум о сотрудничестве по хранению водорода в газохранилищах.

Экономическая правда