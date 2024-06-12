"Укрэнерго" получило от Кореи и Исландии важное оборудование для восстановления энергообъектов

НЭК "Укрэнерго" получило от Программы развития ООН 40 высоковольтных вводов от Кореи и Исландии, которые помогут в восстановлении энергообъектов.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Укрэнерго получило от Программы развития ООН (UNDP) в Украине, Республики Корея и Исландии новое оборудование, которое поможет в восстановлении поврежденных врагом энергообъектов. Программа развития ООН (UNDP) в Украине, при финансировании правительств Республики Корея и Исландии, передала НЭК "Укрэнерго" 40 высоковольтных вводов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ввод является жизненно важным компонентом в системах передачи и распределения электроэнергии. Это оборудование обеспечивает надежное электроснабжение: при повреждении ввода электричество не может попасть к потребителям, даже если трансформатор исправен.

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Экономическая правда.