Предприниматели теперь могут продавать товары в рассрочку через Telegram-бота от ПриватБанка

ПриватБанк предлагает предпринимателям продавать товары в рассрочку через Telegram-бота.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

"Украинские предприниматели и малый бизнес могут продавать свои товары и услуги в рассрочку через бота ПриватБанка @Privat_Invoice_bot", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, чтобы продавать товары в рассрочку с "Оплатой частями", не обязательно иметь физический POS-терминал банка или подключать сервис интернет эквайринга или интеграцию с сервисом.

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Предприниматели-клиенты ПриватБанка для оформления оплаты товаров в рассрочку с "Оплатой частями" могут выставить мгновенный счет клиенту прямо с компьютера или смартфона продавца через Telegram-бота. Покупатель совершает покупку в пределах доступного ему лимита кредитования, подтвержденного банком, а оплачивает счет с помощью Приват24.

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Экономическая правда.