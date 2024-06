Издатель игр Voodoo приобрел соцсеть BeReal за 500 миллионов евро

Издатель бесплатных мобильных игр Voodoo приобрел социальную платформу BeReal за 500 млн евро.

Об этом сообщает Techcrunch.

BeReal получил популярность в 2022 году благодаря концепции "спонтанной подлинности", теперь принадлежит французской компании Voodoo, преследующей цель превратить платформу в знаковую социальную сеть.

"BeReal достигла невероятной лояльности пользователей и роста, показывая, что существует универсальная потребность делиться реальным, неотфильтрованным опытом с близкими друзьями. Мы очень рады объединить наши команды и использовать ноу-хау и дифференцированные технологии Voodoo, чтобы расширить BeReal в культовую социальную сеть для подлинности", – отметил соучредитель и генеральный директор Voodoo Александр Язди.

Реклама:

I’m thrilled to announce that @BeReal_App is now part of @VoodooPlatform.@BeReal_App is the most successful social app launched in nearly a decade.

They have created a unique behavior: sharing authentic content with true friends, and a visionary app, where every user is an… pic.twitter.com/I2KkM4NWPN