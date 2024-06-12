Издатель игр Voodoo приобрел соцсеть BeReal за 500 миллионов евро

фото: Voodoo

Издатель бесплатных мобильных игр Voodoo приобрел социальную платформу BeReal за 500 млн евро.

Об этом сообщает Techcrunch.

BeReal получил популярность в 2022 году благодаря концепции "спонтанной подлинности", теперь принадлежит французской компании Voodoo, преследующей цель превратить платформу в знаковую социальную сеть.

"BeReal достигла невероятной лояльности пользователей и роста, показывая, что существует универсальная потребность делиться реальным, неотфильтрованным опытом с близкими друзьями. Мы очень рады объединить наши команды и использовать ноу-хау и дифференцированные технологии Voodoo, чтобы расширить BeReal в культовую социальную сеть для подлинности", – отметил соучредитель и генеральный директор Voodoo Александр Язди.

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I’m thrilled to announce that @BeReal_App is now part of @VoodooPlatform.@BeReal_App is the most successful social app launched in nearly a decade.

They have created a unique behavior: sharing authentic content with true friends, and a visionary app, where every user is an… pic.twitter.com/I2KkM4NWPN — Alexandre Yazdi (@YazdiAlexandre) June 11, 2024

Voodoo говорит, что приобретение позволит BeReal создавать и выпускать новые функции и переориентироваться на рост с помощью органического и платного маркетинга на разных рынках. Voodoo планирует сделать это, используя свой опыт создания и развития мобильных продуктов, как это было с Helix Jump, Mob Control, Block Jam 3D и Wizz.

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Основатель и предыдущий генеральный директор BeReal Алексис Барреят "остается вовлеченным в BeReal в краткосрочной перспективе", прежде чем перейти к работе над новыми продуктами. Генеральным директором BeReal станет Аймерик Роффе, генеральный директор социального приложения Wizz от Voodoo.

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Экономическая правда