Из-за атаки российских дронов в Киевской области загорелся промышленный объект
Из-за вражеской атаки в ночь на 12 июня в Киевской области произошел пожар на промышленном объекте, сейчас пожарные работают над его ликвидацией.
Источник: начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко, ГСЧС Киевской области, КГГА, ОГП
Дословно Кравченко: "Этой ночью враг атаковал регион ракетами и БпЛА. Тревога продолжалась почти два часа...
По состоянию на 7:00 из-за падения обломков зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах области.
В частности, в одном из районов произошел пожар на промышленном объекте. Сейчас к ликвидации пожара привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, Укрзализныци. Всего привлечено более 105 человек и 30 единиц техники.
Из-за падения обломков также повреждены частный дом, АЗС, гараж.
В другом районе - загорелось складское помещение".
Детали: Кравченко сообщил, что в результате падения обломков один человек получил ранения - резаную рану ноги. Медицинскую помощь оказали на месте. От госпитализации пострадавший отказался.
В регионе активно работали силы противовоздушной обороны. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано.
Все службы работают на местах, ликвидируя и фиксируя последствия атаки.
Из-за атаки россиян прокуратура начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).