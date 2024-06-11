ЕИБ запускает кредитную программу для малого и среднего бизнеса на 1 млрд евро

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) запускает кредитную программу для украинских малых и средних предприятий общим бюджетом более 1 млрд евро.

Об этом сообщила президент ЕИБ Надежда Кальвино, передает "Интерфакс-Украина".

"Украина станет одним из крупнейших проектов восстановления в Европе на годы вперед.

В Берлине мы подписали и объявили несколько новых проектов и инвестиционных инициатив, поддерживаемых нашими партнерами из Европейской Комиссии.

Реклама:

Это включает местную инфраструктуру, поддержку национальной газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" в декарбонизации и диверсификации источников энергии, расширение деятельности в Украине ведущей программы ЕС по консультационным услугам (JASPERS) и предоставление новых гарантий для привлечения более 1 млрд евро в виде кредитов для украинских малых и средних предприятий", - сказала Кальвино по итогам Конференции по восстановлению Украины в Берлине.

Она отметила, что группа ЕИБ является основным инвестиционным партнером Украины.

С начала войны финансовая структура уже предоставила более 2 млрд евро на неотложные нужды - для восстановления национальной инженерной и социальной инфраструктуры, энергетических объектов, поддержки бизнеса, особенно малого и среднего.

Реклама:

Относительно озвученной новой программы поддержки малого и среднего бизнеса, она отметила, что "предоставление поддержки ЕС финансовым учреждениям для разблокирования кредитования для таких предприятий имеет решающее значение для их выживания и, конечно, смягчения влияния войны на частный сектор и экономику в целом".

Благодаря соглашению, подписанному в Берлине во вторник, 11 июня, Европейская Комиссия и группа ЕИБ разблокируют более 1 млрд евро кредитных средств для местных предприятий в Украине, помогая им получить доступ к кредитам на выгодных условиях и повысить собственную устойчивость.

"Особое внимание будет сосредоточено на наиболее пострадавших от войны предприятиях (стартапы, женщины в бизнесе, молодые предприниматели), а также на тех бизнесах, принадлежащих внутренне перемещенным лицам, ветеранам и тем, кто их трудоустраивает.

Мы предоставляем частичные портфельные гарантии местным банкам и другим финансовым посредникам в Украине с целью улучшения условий кредитования, обеспечиваем таким образом более широкий доступ к финансированию для малых и средних предприятий", - сообщила она.

Напомним:

Объем портфеля совместных с ЕИБ проектов достиг рекордных семи миллиардов евро.

Экономическая правда