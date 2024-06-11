Фонд гарантирования выставил на продажу межотраслевой мегапул активов 4 банков

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) проведет повторный аукцион по продаже мегапула, сформированного из активов ПАО "МР Банк", ПАО "Мегабанк", ПАО "Проминвестбанк" и ПАО "Банк Сич", которые ликвидируются Фондом.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Аукцион пройдет 13 июня 2024 года в системе Prozorro.Продажи.

"Активы, включенные в лот GL18N1026082, ранее торговались в составе различных отраслевых пулов, объединенных по общему признаку - КВЭД должников (оптовая то розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания). Однако эти отраслевые пулы не были выкуплены, поэтому объединены в большой межотраслевой пул.

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Выставленный на аукцион мегапул состоит из прав требования и имущественных прав по кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования и физическими лицами, и дебиторской задолженности субъектов хозяйствования", - пояснили в Фонде.

В обеспечение выполнения обязательств перед банками оформлено жилую и коммерческую недвижимость, земельные участки, имущественные права, оборудование, транспорт, товары, долю в уставном капитале одного из должников и финансовое поручительство.

В частности, среди залога:

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пятикомнатная квартира площадью 238,5 кв м в центре Киева недалеко от Майдана Независимости;

две двухкомнатные квартиры площадью почти 49 кв м каждая и одна трехкомнатная квартира площадью 65,8 кв м, расположенные в г. Кривой Рог Днепропетровской области;

домовладение со встроенными на первом этаже жилого дома помещениями магазина-кафе общей площадью 106,8 кв м, домовладение на этапе незавершенного строительства (готовностью 90%) и два земельных участка площадью 0,06 га каждый с целевым назначением для строительства и обслуживания жилого дома в г. Мукачево Закарпатской области;

недвижимость в населенных пунктах Широковского района Днепропетровской области: нежилое помещение с механической мастерской, склад общей площадью 1513,4 кв м, комплекс с кирпичным гаражом площадью 564,1 кв м, кирпичной кладовой площадью 36,0 кв м и шлаколитой зданием мастерской, три здания свинарника общей площадью 804,0 кв м, 574,2 кв м и 1492,5 кв м и т.д.

На продажу выставлено не переданное в залог по кредитным договорам имущество, а право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке, пояснили в Фонде

Стартовая цена лота GL18N1026082 - 109,4 млн грн.

Торги будут проходить по голландской модели аукциона. Участие в торгах могут принять как юридические, так и физлица, кроме РФ или лиц, связанных с государством-агрессором.

Подробная информация о лоте в публичном паспорте активов доступна по ссылке, условия участия в торгах и ссылки на аукцион - здесь.

Экономическая правда