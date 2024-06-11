"Укрзализныця" запустила сервис для родственников раненых военных, которых перевозят медицинскими эвакуационными поездами.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

В компании объяснили, что из соображений безопасности и медицинских требований в медицинских поездах не предусмотрено мест для проезда родственников раненых военных.

"Поэтому если ваших родных, которые проходят реабилитацию после ранений, срочно перевозят нашими медицинскими поездами, а билетов в этот момент нет, то можно оформить заявку", - добавили в УЗ.

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Заявку можно оформить по ссылке, или по телефону 0800 503 22.

Для выкупа специальной брони в кассе необходимо предоставить оригинал или копию удостоверения УБД раненого родственника, а также документ, подтверждающий родство.

Медицинские поезда УЗ полностью автономны и оснащены всем, что необходимо для безопасной перевозки и медицинской помощи, добавили в компании.

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Экономическая правда