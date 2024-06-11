Все разделы
Укр / Рус

Приглашаем на первый за время большой войны Банковский форум

Билеты

"Укрзализныця" запустила сервис для родственников раненых военных

Вторник, 11 июня 2024, 17:52 - Алексей Павлыш

"Укрзализныця" запустила сервис для родственников раненых военных, которых перевозят медицинскими эвакуационными поездами.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

В компании объяснили, что из соображений безопасности и медицинских требований в медицинских поездах не предусмотрено мест для проезда родственников раненых военных.

"Поэтому если ваших родных, которые проходят реабилитацию после ранений, срочно перевозят нашими медицинскими поездами, а билетов в этот момент нет, то можно оформить заявку", - добавили в УЗ.

Реклама:

Заявку можно оформить по ссылке, или по телефону 0800 503 22.

Для выкупа специальной брони в кассе необходимо предоставить оригинал или копию удостоверения УБД раненого родственника, а также документ, подтверждающий родство.

 

Медицинские поезда УЗ полностью автономны и оснащены всем, что необходимо для безопасной перевозки и медицинской помощи, добавили в компании.

Реклама:

Экономическая правда

Укрзализныця
Реклама:
Материалы по теме
В УЗ объяснили, на какие поезда нужно распечатывать билеты 10 июня 2024, 20:20
Швейцария выделила дополнительные деньги на восстановление железной дороги в Украине 10 июня 2024, 18:31
Швейцария предоставит 10 миллионов франков гранта для нужд "Укрзализныци" 7 июня 2024, 19:56
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте