AECOM будет консультировать "Укргидроэнерго" по восстановлению уничтоженной гидрогенерации

ЧАО "Укргидроэнерго" и американская компания AECOM в Берлине подписали меморандум о сотрудничестве в реализации проектов по восстановлению уничтоженной гидрогенерации.

Об этом сообщает пресс-служба "Укргидроэнерго".

Согласно сообщению, меморандум определяет намерения в реализации проектов, направленных на поддержку восстановления и реконструкции объектов гидроэнергетики. Компания AECOM выступит техническим консультантом по восстановлению гидроэнергетической инфраструктуры Украины.

"AECOM имеет многолетний профессиональный опыт в разработке, проектировании и реконструкции объектов гидроэнергетики и плотин по всему миру", - отметил Игорь Сирота, генеральный директор ЧАО „Укргидроэнерго".

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В пресс-службе также отметили, что подписание меморандума будет способствовать созданию на государственном уровне стимулов и гарантий для привлечения инвестиций и инновационных технологий в энергетическую отрасль.

Справочно:

AECOM входит в список Fortune 500, бизнес профессиональных услуг компании имел доход в 14,4 миллиарда долларов США в 2023 финансовом году.

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Компания AECOM имеет многолетний опыт в разработке и проектировании объектов гидроэнергетики и плотин, предоставляя комплексные услуги по планированию, технико-экономическому обоснованию, проектированию, экологическим исследованиям, разрешительной и лицензионной поддержке, строительству, управлению проектами и услуги по эксплуатации/техническому обслуживанию для клиентов гидроэнергетики по всему миру.

AECOM имеет опыт работы и в Украине, в частности выступает советником Министерства развития общин территорий и инфраструктуры по вопросам развития инфраструктуры для восстановления Украины и партнером в реконструкции международного аэропорта "Борисполь".

Напомним:

В мае в результате обстрелов значительные повреждения получили объекты гидроэнергетики, две гидроэлектростанции были выведены из эксплуатации.

Экономическая правда