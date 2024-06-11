ЕС предоставит Украине 517 миллионов евро финансирования через программы ЕБРР

ЕС предоставит Украине 517 миллионов евро для поддержки экономики и восстановления через программы Европейского банка развития и реконструкции (ЕБРР).

Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

"Управляющий директор ЕБРР в Украине и Молдове, Арвид Тюркнер и вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, встретились на Конференции по восстановлению Украины в Берлине для подписания соглашений на общую сумму 517 млн евро финансирования от ЕС для поддержки экономики и восстановления Украины", - говорится в сообщении.

Финансирование ЕС, в свою очередь, поддержит еще 143 млн евро новых проектов ЕБРР с украинскими городами

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Так, ЕС предоставит дополнительную поддержку по четырем программам ЕБРР:

ЕС предоставит финансовую гарантию в размере 140 млн евро для Программы восстановления финансовой инклюзивности ЕБРР.

Предложит смешанные гранты в размере 30 млн евро и техническую помощь в размере 7 млн евро для программы финансирования для малых и средних предприятий в условиях войны.

Еще 150 млн евро финансовой гарантии и 7,5 млн евро технической помощи направляются на гарантийную программу смягчения климатических изменений, в частности в энергетическом секторе.

ЕС также предоставит финансовую гарантию в размере 150 млн евро вместе с грантами в размере 25 млн евро и технической помощью в размере 7,5 млн евро для поддержки и будущих усилиях по реконструкции в различных секторах, включая промышленность, транспорт и муниципальную инфраструктуру.

Финансовые гарантии Европейского Союза предоставляются в рамках Украинской инвестиционной программы.

ЕБРР, в частности, подписал соглашения о финансировании или предварительное финансирование в целом с шестью муниципалитетами во время Конференции по восстановлению Украины, предоставляя доступ городам Украины до 143 млн евро.

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Напомним:

Банк развития Совета Европы предоставит Украине заем в 100 млн евро в рамках проекта "НОМЕ. Компенсация за уничтоженное жилье".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что первые 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов будут переведены Украине уже в июле.

Украина получит 1,9 миллиарда евро по плану Ukraine Facility до конца июня.

Экономическая правда.