ЕС подписал первые соглашения на 1,4 млрд евро в рамках Ukraine Facility

ЕС подписал первые гарантийные соглашения на 1,4 млрд евро в рамках инвестиционного компонента программы Ukraine Facility.

Об этом сообщила Первый вице-премьер-министр - Министр экономики Украины Юлия Свириденко во время Международной конференции по восстановлению Украины в Берлине (Ukraine Recovery Conference-2024).

Как говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики, соглашения состоят из 1 млрд евро кредитных гарантий и 400 млн евро смешанных финансовых грантов.

В ведомстве отметили, что эти средства станут полезными для:

Реклама:

▪️ малых и средних предприятий;

▪️ украинских государственных предприятий;

▪️ муниципалитетов.

Реклама:

"Также соглашения будут сосредоточены на ремонте, реконструкции и развитии энергетической инфраструктуры. Кроме этого, подписание соглашений автоматически запускает работу Ukraine Investment Framework", - говорится в сообщении.

Напомним:

В феврале 2024 года Европарламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. Согласно утвержденному регламенту, программа поддержки Украины от ЕС объемом 50 млрд евро будет действовать с 2024 до 2027 года.

В апреле Европейская комиссия поддержала предложенный правительством Украины план реформ Ukraine Plan в рамках механизма Ukraine Facility, который определяет условия получения 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи в течение 2024-2027 годов.

Послы-стран членов ЕС поддержали План для Ukraine Facility, согласившись с положительной оценкой документа, предложенной Еврокомиссией.

Совет Европейского Союза окончательно принял план Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility объемом 50 млрд евро. В этом году правительство рассчитывает привлечь 16 миллиардов евро.

Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко и Комиссар ЕС по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгеи подписали Рамочное соглашение о финансировании со стороны ЕС в рамках реализации Ukraine Facility.

11 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина получит 1,9 миллиарда евро по плану Ukraine Facility до конца июня.

Экономическая правда