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ЕС подписал первые соглашения на 1,4 млрд евро в рамках Ukraine Facility

Вторник, 11 июня 2024, 16:03 - Виктор Волокита

ЕС подписал первые гарантийные соглашения на 1,4 млрд евро в рамках инвестиционного компонента программы Ukraine Facility. 

Об этом сообщила Первый вице-премьер-министр - Министр экономики Украины Юлия Свириденко во время Международной конференции по восстановлению Украины в Берлине (Ukraine Recovery Conference-2024).  

Как говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики, соглашения состоят из 1 млрд евро кредитных гарантий и 400 млн евро смешанных финансовых грантов. 

В ведомстве отметили, что эти средства станут полезными для:

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▪️ малых и средних предприятий;

▪️ украинских государственных предприятий;

▪️ муниципалитетов.

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"Также соглашения будут сосредоточены на ремонте, реконструкции и развитии энергетической инфраструктуры. Кроме этого, подписание соглашений автоматически запускает работу Ukraine Investment Framework", - говорится в сообщении. 

Напомним:

В феврале 2024 года Европарламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. Согласно утвержденному регламенту, программа поддержки Украины от ЕС объемом 50 млрд евро будет действовать с 2024 до 2027 года.

В апреле Европейская комиссия поддержала предложенный правительством Украины план реформ Ukraine Plan в рамках механизма Ukraine Facility, который определяет условия получения 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи в течение 2024-2027 годов.

Послы-стран членов ЕС поддержали План для Ukraine Facility, согласившись с положительной оценкой документа, предложенной Еврокомиссией.

Совет Европейского Союза окончательно принял план Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility объемом 50 млрд евро. В этом году правительство рассчитывает привлечь 16 миллиардов евро.

Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко и Комиссар ЕС по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгеи подписали Рамочное соглашение о финансировании со стороны ЕС в рамках реализации Ukraine Facility.

11 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина получит 1,9 миллиарда евро по плану Ukraine Facility до конца июня.

Экономическая правда

Евросоюз Украина Минэкономики
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