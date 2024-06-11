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Вопрос украинской энергетики является для партнеров одним из главных — Шольц 

Вторник, 11 июня 2024, 12:14 - Виктор Волокита

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявляет, что вопрос украинской энергетики является для партнеров одним из главных на повестке дня.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". 

"Вопрос энергетики является для нас одним из главных на повестке дня. Ежедневно Россия обстреливает украинскую энергетическую инфраструктуру. Несмотря на постоянные атаки, пока удается держать энергообеспечение в рабочем состоянии", - сказал он на конференции по восстановлению Украины в Берлине во вторник.

Он отметил, что Германия помогает в ремонте и защите подстанций и сетей, а также инвестициями в декарбонизацию, энергоэффективность и децентрализацию энергосистемы.

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"Когда мы говорим о восстановлении Украины, мы говорим о восстановлении страны - будущего члена Европейского Союза", - добавил канцлер.

Шольц подчеркнул, что восстановление Украины приносит пользу всем вовлеченным сторонам.

Напомним: 

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11 июня в Берлине началась конференция по вопросам восстановления Украины (URC2024). 

Накануне, НЭК "Укрэнерго" подписало кредитное соглашение с немецким государственным банком развития KfW на сумму 30,4 млн евро.

Экономическая правда 

Германия Украина энергетика
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