Вопрос украинской энергетики является для партнеров одним из главных — Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявляет, что вопрос украинской энергетики является для партнеров одним из главных на повестке дня.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Вопрос энергетики является для нас одним из главных на повестке дня. Ежедневно Россия обстреливает украинскую энергетическую инфраструктуру. Несмотря на постоянные атаки, пока удается держать энергообеспечение в рабочем состоянии", - сказал он на конференции по восстановлению Украины в Берлине во вторник.
Он отметил, что Германия помогает в ремонте и защите подстанций и сетей, а также инвестициями в декарбонизацию, энергоэффективность и децентрализацию энергосистемы.
"Когда мы говорим о восстановлении Украины, мы говорим о восстановлении страны - будущего члена Европейского Союза", - добавил канцлер.
Шольц подчеркнул, что восстановление Украины приносит пользу всем вовлеченным сторонам.
Напомним:
11 июня в Берлине началась конференция по вопросам восстановления Украины (URC2024).
Накануне, НЭК "Укрэнерго" подписало кредитное соглашение с немецким государственным банком развития KfW на сумму 30,4 млн евро.
Экономическая правда