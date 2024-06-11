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Больница хотела заказать ремонт на 11 млн у фирмы, которая не предоставила необходимую документацию  

Вторник, 11 июня 2024, 11:59 - Виктор Волокита

Коммунальное медицинское учреждение в Черновицкой области планировало осуществить реставрационный ремонт внутренних инженерных сетей в одном из корпусов, о чем объявило проведение публичной закупки. 

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ. 

Ожидаемая стоимость работ составляла почти 11 млн грн.

Как говорится в сообщении, аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области исследовали соответствие победителя требованиям тендерной документации. По результатам анализа установлено, что предприятие не соответствует установленным квалификационным критериям тендерной закупки. 

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"В частности, им не предоставлен весь перечень документов в подтверждение наличия материально-технической базы, необходимой для выполнения работ (строительной техники), отсутствуют документы о трудовых отношениях с определенным перечнем работников соответствующей специальности, а также не предоставлены документы к аналогичному договору как подтверждение опыта выполнения работ, являющихся предметом закупки", - говорится в сообщении.

Специалисты ТУ БЭБ направили заказчику письмо с обоснованной рекомендацией принять меры по устранению предпосылок неэффективного использования государственных средств. 

В БЭБ сообщили, что в результате рассмотрения рекомендации медицинское учреждение отказалось от заключения рискового договора и отменило тендерную закупку

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"Таким образом аналитики территориального управления БЭБ в Черновицкой области предотвратили неэффективное использование почти 11 млн грн бюджетных средств", - отметили в Бюро.

Напомним: 

Аналитики Территориального управления БЭБ во Львовской области предотвратили растрату и неэффективное использование 10,6 млн грн бюджетных средств на закупке продуктов в воинской части. 

Экономическая правда

тендер БЭБ
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