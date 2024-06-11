Из-за непогоды свет отсутствует у 40 тысяч потребителей в 5 областях

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Из-за непогоды обесточены около 41 тысячи абонентов в 5 областях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Из-за непогоды обесточены около 41 тысячи абонентов в 125 населенных пунктах в Киевской, Кировоградской, Сумской, Черниговской и Черкасской областях. Продолжаются восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Так, в Харьковской области в результате вражеского обстрела отключилась воздушная линия облэнерго. В результате обесточились подстанции и присоединенные к ним бытовые потребители.

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В Донецкой области ночью в результате обстрела территории одного из энергетических предприятий отключились воздушные линии облэнерго. Вследствие этого снижалось производство электроэнергии на местной ветроэлектростанции.

В Киевской области по технологическим причинам отключилась воздушная линия облэнерго. В результате полностью обесточились ряд подстанций в Киевской и Житомирской областях, а также присоединенные к ним бытовые потребители. Всех запитали.

Напомним:

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Сегодня, 11 июня, срок применения графиков почасовых отключений по всей территории Украины продлен - ограничения будут действовать с 14:00 до 23:00.

Экономическая правда.