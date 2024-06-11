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Минэнерго: вполне возможно, что период отключений в эти сутки может быть пересмотрен

Вторник, 11 июня 2024, 11:11 - Артур Крыжный
 
Getty Images

В текущие сутки графики отключений будут работать с 14:00 до 19:00, но вполне возможно, что они будут пересмотрены.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Предварительно в текущие сутки применение графиков почасовых отключений планируется с 14:00 до 19:00. Однако вполне возможно, что период отключения может быть пересмотрен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отключений не предусмотрено для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, которые импортируют 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением.

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Напомним:

Графики почасовых отключений во вторник, 11 июня, планируют применять с 14:00 до 19:00 по всей Украине.

Экономическая правда.

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энергетика электроэнергия Украина
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