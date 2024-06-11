"Терминал" от ПриватБанка можно будет интегрировать в сторонние приложения
ПриватБанк открыл возможность украинским разработчикам, бизнесу и сервисным компаниям интегрировать приложение "Терминал" в другие приложения и программные решения.
Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.
"Простой и удобный способ принимать безналичные платежи позволит расширить возможности цифровых сервисов клиентов и экономить ресурсы на разработке собственных программных решений", – говорится в сообщении.
Как рассказал руководитель направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергей Макаренко, "Терминал" позволяет принимать безналичные платежи с помощью обычного смартфона и является единственным на рынке, работающим с обеими операционными системами Android и iOS.
"Интеграция мобильного приложения "Терминал" будет полезна бизнесу, использующему собственную программу для продажи товаров или услуг и которому нужен функционал безналичного приема платежей с карты или электронного кошелька", – подчеркнули в пресс-службе банка.
О том, как интегрировать "Терминал" в приложение или программный комплекс, можно прочесть здесь.
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