В Украине заработал совместный проект Укроборонпрома и Rheinmetall

Укроборонпром

Укроборонпром и Rheinmetall открыли первый совместный цех по ремонту и производству бронетехники в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"В рамках партнерства АО „Украинская оборонная промышленность" и мирового оборонного гиганта Rheinmetall в Украине начал работу первый цех по ремонту и производству бронетехники в рамках созданного совместного предприятия", - говорится в сообщении.

Главное назначение новой площадки - ремонт и производство военной техники немецких образцов.

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"Это ускорит восстановление боевых машин и возвращение их на передовую, а впоследствии позволит производить новую технику для Сил безопасности и обороны Украины силами украинских оружейников", - добавили в пресс-службе.

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Напомним:

Франко-немецкая оружейная группа KNDS официально оформляет в эту пятницу, 7 июня, создание дочерней компании в Украине.

Экономическая правда.