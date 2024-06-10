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На базе судоремонтного завода предлагают создать промышленный парк "Kiliya"

Понедельник, 10 июня 2024, 17:35 - Виктор Волокита
 

На базе ЧАО судноремонтного завода "Украинское Дунайское пароходство" хотят создать современный промышленный парк "Kiliya". Презентация парка запланирована на Ukraine Recovery Conference (URC2024) в Берлине. 

Об этом сообщил гендиректор компании Дмитрий Москаленко.

Он отметил, что сейчас завод УДП в Килии едва ли не единственный в стране продолжает ремонт и строительство флота. Поэтому, по его мнению, это безальтернативный вариант для создания судостроительной базы национального масштаба.

"Завод расположен в 47 километрах от Черного моря. У нас есть оборудование, опытная команда из более 300 специалистов, собственная акватория, инфраструктура, возможность размещения новых производств (из 19 га территории завода используем только 9 га)", - написал Москаленко. 

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Он также добавил, что уже есть несколько предложений от иностранных компаний по размещению в Килии совместного производства. А первым резидентом промышленного парка "Kiliya" могут стать судостроители из стран Балтии.

Москаленко отметил, что формат промышленного парка дает возможность максимально эффективно использовать потенциал. 

"В Килии, кстати, уже создан стивидорный комплекс - это также пример диверсификации.

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Что предлагаем международным донорам?

Создать условия для захода в наш промышленный парк новых резидентов. Модернизировать слип, инвестировать в современное оборудование и автономную "зеленую" систему энергообеспечения, провести дноуглубление акватории.

Будущему промышленному парку "Kiliya" нужна мощная основа для размещения производств. Именно это будем обсуждать на конференции в Берлине", - написал гендиректор компании. 

Экономическая правда

завод
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