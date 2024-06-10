Ученые нашли способ как отслеживать санкционную российскую древесину, которая попадает в ЕС

Ученые из неприбыльной вашингтонской организации World Forest ID разработали способ картографирования уникальных химических отпечатков деревьев, который помогает отслеживать подсанкционную российскую древесину.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что для реализации проекта команда под руководством World Forest ID проанализировала тысячи образцов древесины, а затем использовала передовые статистические модели и искусственный интеллект.

Результатом их работы стала база данных, которая позволяет таможенникам и корпоративным аудиторам проверять происхождение древесины с помощью простого лабораторного теста.

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И хотя отмечается, что работа над базой данных продолжается, мебельный гигант IKEA уже использовал ее для проверки поставщиков на предмет санкционной древесины. Хотя перед войной около 16% лесоматериалов, которые использовали для своей продукции, компания получала из России и Беларуси. Бельгийские власти также использовали его для изъятия более 260 тонн нелегально перевезенной российской древесины.

World Forest ID запущен в 2021 году, чтобы остановить вырубку лесов путем создания научного подхода для отслеживания происхождения древесины. После начала большой войны организация увидела возможность испытать свои методы, чтобы предотвратить попадание подсанкционной древесины в ЕС.

Торговые данные после вторжения России в Украину свидетельствуют, что поставщики древесины и трейдеры в странах-посредниках избегали санкций, реэкспортируя российскую древесину в ЕС.

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В прошлом году Европейская комиссия начала расследование из-за беспокойства относительно стремительного роста импорта фанеры из Турции и Казахстана, которые не запрещают торговлю российской древесиной.

В случае увеличения масштабов проект может расшириться и на другие товары, такие как хлопок или какао.

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Напомним:

На фоне западных санкций и COVID-ограничений в Китае экспорт лесоматериалов из РФ в 2022 году упал почти на 21%.