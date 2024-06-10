Volvo отзывает более 70 тысяч новых электрокаров EX30 из-за программного сбоя

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Автопроизводитель из Швеции Volvo отзывает все выпущенные электрические спортивные внедорожники EX30 после обнаружения ошибки в программном обеспечении дисплея.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Сообщается, что шведская компания начала поставлять новую модель в конце 2023 года, но сейчас отзывает почти 72 000 выпущенных автомобилей.

В компании говорят, что проблемы возникли после того, как в прошлом году они отложили запуск своего флагманского электромобиля EX90 до середины 2024 года из-за ошибок в программном обеспечении, поскольку они внедряют более совершенные технологии в свои авто.

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"Внутреннее расследование выявило потенциальную проблему на автомобилях EX30, которая может привести к тому, что на центральном экране вместо предполагаемой информации для водителя и информационно-развлекательной системы будет отображаться тестовый экран", — говорится в заявлении компании.

Другие модели Volvo не пострадали, и проблема будет решена с помощью беспроводного обновления программного обеспечения. Сообщений о связанных с этим несчастных случаях или травмах не поступало, добавили в компании.

Напоминаем:

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Компании ЕС стремятся уменьшить свою зависимость от Китая, поскольку Брюссель может ввести дополнительные пошлины на товары из КНР.

Volvo со штаб-квартирой в Швеции, мажоритарным владельцем которой является китайский автопроизводитель Geely, рассматривает планы переноса производства некоторых авто из КНР в Бельгию.