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Киевстар хочет увеличить инвестиции в восстановление цифровой инфраструктуры до $1 млрд 

Понедельник, 10 июня 2024, 15:42 - Виктор Волокита

VEON через свою дочернюю компанию "Киевстар" намерен увеличить инвестиции в восстановление цифровой инфраструктуры Украины до 1 млрд долларов США в течение пятилетнего периода с 2023 по 2027 год. 

Об этом сообщает пресс-служба "Киевстар".

"Это означает увеличение предыдущих инвестиционных обязательств компании в размере 600 миллионов долларов США на трехлетний период, о которых было объявлено ранее", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что средства будут направлены на инвестиции в сетевые и цифровые услуги, включая потенциальные приобретения или развитие новых активов, социальные взносы.

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Напомним:

Оператор мобильной связи "Киевстар" заказал большое количество стационарных генераторов для бесперебойной работы сети во время отключений электроэнергии.

"Мы уже вложили почти 1 млрд грн в обеспечение энергонезависимости сети, и продолжим инвестировать дальше. Сейчас уже планируем вторую фазу и будем ускорять ее начало", - сказал президент „Киевстара" Александр Комаров.

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Экономическая правда

Киевстар мобильная связь
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