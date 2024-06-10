Расторгли соглашение, по которому военным собирались поставить продукты на 30% дороже рынка 

Аналитики Территориального управления БЭБ во Львовской области предотвратили растрату и неэффективное использование 10,6 млн грн бюджетных средств на закупки продуктов в воинской части.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Специалисты Бюро проанализировали тендер на закупку продуктов питания, объявленный одной из воинских частей во Львовской области и установили, что поставщик услуг завысил их стоимость более чем на 30% по сравнению с рыночными ценами.

"Аналитики Теруправления направили Министерству обороны Украины рекомендательное письмо с предложением пересмотреть целесообразность заключения Договора на ранее определенных условиях с последующим решением вопроса о внесении соответствующих изменений и уменьшения обязательств по этому Договору", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе также добавили, что по рекомендации аналитиков БЭБ договор между воинской частью и поставщиком расторгнут. Неэффективное использование 10,6 млн грн бюджетных средств предотвращено.

Напомним:

Детективы Теруправления Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили руководителя земельного отдела Обуховского городского совета, который, злоупотребляя своим служебным положением, нанес более 3,5 млн грн убытков местному бюджету.

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Экономическая правда.